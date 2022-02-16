Дефицит бюджета РК в 2021 году будет меньше, чем ожидалось

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Согласно предварительным данным министерства планирования и финансов, опубликованным 17 февраля, дефицит бюджетного баланса составил в 2021 году в РК 30 трлн вон (25 млрд долларов), что в три раза меньше показателя, который прогнозировало правительство. Это связано главным образом с увеличением налоговых поступлений и ростом прибыли от деятельности государственного пенсионного фонда. По данным министерства, в прошлом году собрано в виде налогов 344 трлн 100 млрд вон (287 млрд 300 млн долларов). В 2021 финансовом году общий доход страны, включая налоговые поступления, составил, по предварительной оценке, 570 трлн вон (476 млрд долларов). Окончательные финансовые данные за прошлый год планируется опубликовать в апреле. Ожидается, что из-за высоких правительственных расходов, включая дополнительные бюджеты, государственный долг составит 1.075 трлн 700 млрд вон (900 млрд долларов), а отношение госдолга к ВВП достигнет рекордно высокого уровня в 50,1%. Ожидается, что в этом году дефицит бюджета составит 68 трлн 100 млрд (56 млрд 100 млн долларов), что эквивалентно 3,2% ВВП.