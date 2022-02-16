Режиссёр Хон Сан Су стал лауреатом Берлинского кинофестиваля

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Южнокорейский режиссёр Хон Сан Су получил Гран-при жюри «Серебряный медведь» 72-го Берлинского кинофестиваля за свою новую картину «Фильм писательницы». Героиня картины - писательница, которая переживает творческий кризис. Встретившись с известной актрисой, у которой тоже настали не лучшие времена, она решает снять фильм. Фильмы Хон Сан Су представлены в Берлине и получают награды три года подряд. В 2020 году его фильм «Женщина, которая убежала» был удостоен приза «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру, а в 2021 году фильм «Вступление» получил «Серебряного медведя» за лучший сценарий. Фестиваль проходил с 10 по 16 февраля в кинозалах в традиционном формате, но с сокращённой программой и соблюдением санитарных мер. В главной конкурсной программе были представлены 18 картин из 15 стран. Это полнометражные фильмы, которые не были показаны на других международных фестивалях и не выходили в прокат. «Золотого медведя» за лучший фильм удостоена работа испанского режиссёра Карлы Симон «Алькаррас».