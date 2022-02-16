В РК будут амнистированы более тысячи заключённых

Photo : YONHAP News

На фоне распространения варианта вируса COVID-19 Омикрон в исправительных учреждениях министерство юстиции РК приняло решение об условно-досрочном освобождении более тысячи заключённых. Согласно заявлению министерства от 16 февраля, по случаю 103-й годовщины Первомартовского движения за независимость от японского колониального ига было принято решение об условно-досрочном освобождении 18 февраля в общей сложности 1.031 заключённого. На 28 февраля намечен второй этап амнистии, подробности которого пока не известны. В министерстве пояснили, что данное решение является частью мер по снижению нагрузки на исправительные учреждения в условиях быстрого распространения варианта вируса Омикрон. Сообщается, что под амнистию попали заключённые, отличившиеся примерным поведением. В число амнистированных включены люди преклонного возраста и с ослабленным здоровьем.