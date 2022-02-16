ВВС РК усилят противоракетное подразделение

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Военно-воздушные силы РК усилят подразделение противоракетной обороны, развернув дополнительное оборудование, в том числе, передовые радары. Как сообщили 17 февраля в министерстве обороны, целью реорганизации является усиление оборонительных возможностей страны в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи. В рамках реорганизации, намеченной на апрель, командованию ПРО ВВС будут поставлены дополнительные радары раннего обнаружения баллистических ракет и ракеты класса «земля-воздух» средней дальности Cheongung II, которые являются ключевым элементом многоуровневой противоракетной программы страны. Планируется также изменить официальное название командования, которое будет отслеживать стратегические и оперативные угрозы в воздухе, противодействовать ракетам, выполнять задачи региональной противовоздушной обороны,- говорится в сообщении. На прошлой неделе минобороны сообщило о предстоящей реорганизации ракетного командования сухопутных войск, которое будет переименовано в стратегическое ракетное командование сухопутных войск с одновременным расширением его штаба и подчинённых подразделений. Целью реорганизации является обеспечение упреждающего реагирования на угрозы безопасности. В январе Северная Корея провела семь пусков ракет, в том числе, гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.