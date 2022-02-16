Спецдокладчик ООН встретился с представителями правительства РК

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16 февраля специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана, прибывший накануне в Сеул, встретился с представителями министерства по делам воссоединения и МИД РК. Заместитель министра по делам воссоединения Чхве Ён Чжун обсудил с Кинтаной такие вопросы как гуманитарная ситуация на Севере и встречи разделённых семей Юга и Севера. Замминистра подчеркнул важность усилий по улучшению межкорейских отношений и установлению мира на Корейском полуострове в сотрудничестве с мировым сообществом для улучшения ситуации с правами человека в КНДР. Кинтана обсудил ситуацию с правами человека на Севере с послом Великобритании в РК Колином Круксом. В тот же день спецдокладчик ООН встретился со вторым заместителем министра иностранных дел РК Чхве Чжон Муном, обсудив с ним пути сотрудничества с мировым сообществом в вопросе улучшения ситуации с правами человека и гуманитарной обстановки в Северной Корее. Визит Томаса Охеа Кинтаны в РК продлится до 23 февраля. Цель поездки - подготовка ежегодного отчёта, который будет представлен в совет ООН по правам человека. Это его седьмой визит в РК в должности спецдокладчика ООН.