Переговоры о замороженных активах повлияют на отношения между РК и Ираном

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Переговоры на рабочем уровне между РК и Ираном, в ходе которых обсуждались способы решения проблемы замороженных иранских активов в южнокорейских банках, стали свидетельством решимости Сеула нормализовать двусторонние отношения. Об этом заявил 16 февраля представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. Хотя в ходе переговоров в основном обсуждались возможности возобновления экспорта иранской сырой нефти и газового конденсата в РК, на них затрагивалась возможность размораживания иранских средств. В Тегеране уверены в том, что итоги переговоров повлияют на урегулирование двусторонних отношений,- отметил представитель МИД Ирана. Как сообщили ранее в министерстве иностранных дел РК, стороны обсудили варианты размораживания средств и возобновления торговли нефтью в рамках подготовки к потенциальному ослаблению американских санкций в отношении Ирана.