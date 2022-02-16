В РК ожидается быстрый рост госдолга

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Государственный долг РК будет расти быстрее, чем в других странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в связи с высоким уровнем бюджетного дефицита. Об этом говорится в представленном 17 февраля докладе Института экономических исследований при Федерации корейских промышленников. Согласно прогнозу, рост коэффициента государственного долга РК по отношению к ВВП за период с 2020 под 2026 год составит 18,8%. Это самый высокий показатель среди 17 стран ОЭСР, не признающих ключевые валюты мира в качестве основных валют при обращении на внутреннем рынке. К ключевым валютам относятся доллар, евро, иена, фунт и юань. Ожидается, что коэффициент государственного долга РК вырастет с 47,9% в 2020 году до 66,7% в 2026 году. В таких странах, как Канада, Исландия и Венгрия, прогнозируется снижение в среднем на 1,0%. В результате, по уровню государственного долга к 2026 году РК поднимется на третье место среди 17 стран ОЭСР. В 2020 год она занимала девятое место.