Президент Мун Чжэ Ин призывает увеличить инвестиции в РК

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В разгар кризиса с коронавирусом РК испытала наименьшее воздействие на экономику среди крупных стран, продемонстрировала быстрое и уверенное восстановление, укрепив статус стабильного направления для инвестиций. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 17 февраля на встрече с руководителями компаний, которые привлекают иностранные инвестиции. В отличие от других стран, которые приняли жёсткие карантинные меры, РК сохранила свою экономику открытой, обеспечила свободное передвижение грузов и людей. С самого начала пандемии удалось обуздать распространение вируса с помощью мер социального дистанцирования, не прибегая к жёстким мерам блокировки,- отметил глава государства. Он напомнил, что правительство предоставило налоговые льготы, в том числе, освобождение от корпоративного налога и налога на прибыль, иностранным компаниям, инвестирующим в РК. По данным администрации президента, в прошлом году иностранные инвестиции достигли рекордно высокого уровня, составив почти 30 млрд долларов.