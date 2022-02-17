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В Корее

Суточное число новых случаев COVID-19 приближается к ста тысячам

Write: 2022-02-17 15:42:07Update: 2022-02-17 18:14:42

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 февраля в стране подтверждены 93.135 новых случаев COVID-19. Это новый суточный максимум с начала пандемии коронавируса. Органы здравоохранения не исключают, что суточное число инфицированных составит к концу февраля 170 тысяч, а в начале марта – 360 тысяч. При этом вряд ли можно будет утверждать о том, что пик заболеваемости пройден. После праздника Нового года по лунному календарю количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось более чем вдвое из-за быстрого  распространения варианта Омикрон. Одновременно начало расти число тех, кто находится в тяжёлом и критическом состоянии, а также летальных исходов.
Правительство работает над новыми мерами социального дистанцирования, которые планируется ввести в действие на следующей неделе. Их главная цель - максимально замедлить распространение инфекции при одновременной  минимизации социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Ранее власти говорили, что рассматривают возможность повышения числа участников личных встреч и продления времени работы предприятий общественного питания. Однако в нынешней ситуации это вряд ли возможно.  В тяжёлом и критическом состоянии находятся 389 человек. Это на 76 человек больше, чем накануне. Используются 28,5% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для заражённых вирусом COVID-19. 314.565 пациентов получают лечение в домашних условиях.
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