Работа предприятий общепита продлена, ограничения на личные встречи сохранены

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Правительство РК приняло решение продлить время работы предприятий общественного питания на один час, до 22 часов, сохранив действующие ограничения на количество участников личных встреч – не более шести человек. Об этом сообщил 18 февраля премьер-министр страны Ким Бу Гём. Правила социального дистанцирования немного ослаблены несмотря на то, что суточное число новых случаев COVID-19 впервые за два года пандемии превысило 100 тысяч. Пересмотренные правила социального дистанцирования будут действовать с 19 февраля по 13 марта. Решение об ослаблении ограничений принято из-за того, что мелкие предприниматели и самозанятые жаловались на отрицательное влияние жёстких карантинных ограничений на их бизнес. Власти рассматривали вопрос об увеличении числа участников личных встреч до восьми человек, но решили сохранить текущий уровень из-за ухудшения эпидемической ситуации. Введение в действие системы вакцинных пропусков для детей и подростков до 18 лет отложено до апреля. Ким Бу Гём призвал Национальное собрание не затягивать с утверждением дополнительного бюджета в размере 14 трлн вон (11 млрд 600 млн долларов), предназначенного для помощи мелким предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Он добавил, что правительство рассматривает план продления сроков погашения кредитов и приостановки платежей по обслуживанию долга мелких предпринимателей.