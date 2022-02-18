Суточное число новых случаев COVID-19 превысило сто тысяч

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 февраля в стране подтверждён 109.831 новый случай COVID-19. Это на 16.696 случаев больше, чем накануне, и новый суточный максимум за два года, прошедшие с начала пандемии коронавируса. 63,3% новых случаев инфекции составила доля столичного региона, включающего Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 385 человек, что на 4 человека меньше, чем накануне. 351.695 пациентов получают лечение в домашних условиях, что на 37.130 человек больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 45 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.283 человека. Коэффициент смертности составляет 0,41%. За минувшие сутки проведены 467.030 тестов на коронавирус, 27,8% из них оказались положительными.