Gallup Korea: Кандидат от оппозиции опережает кандидата от правящей партии на 7%

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Кандидат в президенты страны от оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль опережает кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна на 7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 15 по 17 февраля агентством Gallup Korea среди 1.007 взрослых жителей страны. Уровень поддержки Юн Сок Ёля составил 41%, что на 4% больше, чем на прошлой неделе. Ли Чжэ Мёна поддержали 34% респондентов, что на 2% меньше. У кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су 11% голосов, у кандидата от партии Справедливости Сим Сан Чжон – 4%. Работу действующего президента страны Мун Чжэ Ина положительно оценивают 40%, а отрицательно - 53% опрошенных. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 35%, а оппозиционной партии Сила народа – 39%, Народной партии – 5%, партии Справедливости – 4%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте центральной избирательной комиссии.