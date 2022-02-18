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Проведены низкотемпературные испытания вертолёта LAH

Write: 2022-02-18 12:27:47Update: 2022-02-18 12:41:22

Проведены низкотемпературные испытания вертолёта LAH

Photo : YONHAP News

Южнокорейские военные провели успешные низкотемпературные лётные испытания вертолёта LAH отечественного производства. Как сообщили 18 февраля в Корейском агентстве оборонных закупок, вертолёт прошёл девятинедельное тестирование в канадском городе Йеллоунайфе, где зимой температура воздуха опускается до минус 32 градусов по Цельсию. Вертолёт совершил около 40 тестовых полётов, в ходе которых проверены его способности противостоять экстремальным погодным условиям. Двигатель и другое оборудование продемонстрировали нормальную работу при низкой температуре в течение 12 часов. Прототип вертолёта был представлен в 2018 году, а в конце  2020 года он прошёл предварительные испытания на боевую пригодность. Новый вертолёт будет оснащён 20-мм пулемётом, отечественными управляемыми ракетами класса «воздух-земля» и 70-мм реактивными снарядами. 
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