Рост экономики РК в 2022 году может оказаться ниже 3%

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В этом году рост южнокорейской экономики может оказаться гораздо ниже ожиданий, составив 2,1%. Такое предположение высказал 18 февраля аналитик Nomura Group Роберт Суббараман в ходе вебинара на тему прогнозов о состоянии экономик РК и Китая. Озвученный показатель значительно меньше значений на уровне 3%, представленных МВФ и Банком Кореи. Между тем, Роберт Суббараман полагает, что в связи с низким ростом Банк Кореи в течение года не будет повышать учётную ставку. Вместе с тем, на рынке, напротив, ожидают повышения показателя с 1,25% до 1,75%. В качестве причин прогнозов по южнокорейской экономике Суббараман назвал влияние замедления роста экономики КНР. В частности, данное обстоятельство может привести к снижению экспортных показателей РК. Кроме того, он отметил возможность сокращения потребления в частном секторе в связи с ужесточением правил кредитования в целях сдерживания роста задолженностей домохозяйств.