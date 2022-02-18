В Коста-Рике появится площадь, названная в честь сеульского района Мапхо

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Площадь, названная в честь сеульского района Мапхо появится в Сан-Хосе, столице Коста-Рики. Соответствующая договорённость была достигнута в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи главы администрации муниципального округа Мапхо-гу Ю Дон Гюна и посла Коста-Рики в РК Алехандро Родригеса Саморы. Создание площади Мапхо в Коста-Рике – ответный шаг: с 2004 года в районе Санам-дон муниципального округа Мапхо-гу существует площадь Коста-Рики. В ноябре прошлого года президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада нанёс государственный визит в Сеул и побывал на площади, где посадил сосну, символизирующую дружеские отношения между двумя странами. Проект площади Мапхо разрабатывает Институт городского дизайна при Сеульском государственном университете науки и технологий. Как сообщил директор института Пак Бён Гю, в оформлении площади найдут отражение традиционный архитектурный стиль и культурные элементы Кореи.