В карантинные правила для прибывающих из-за рубежа внесены изменения

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Начиная с 21 февраля, от прибывающих в РК из-за рубежа не требуется загружать в смартфоны приложение для контроля за самоизоляцией. Как сообщили 18 февраля в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, данное решение принято в связи с тем, что число завозных случаев коронавируса неуклонно снижается, а число инфицированных вариантом коронавируса Омикрон растёт. Соответственно, проведено перераспределение сотрудников карантинных органов. На второй неделе января зафиксированы 2.276 ввозных случаев инфекции, а на второй неделе февраля - 941. При этом сохранятся обязательная семидневная самоизоляция граждан страны и иностранцев-резидентов, а также контроль за иностранцами с краткосрочными визами. В случае получения QR-кода при загрузке приложения для предварительного уведомления о въезде в страну, заполнять анкету о состоянии здоровья не нужно.