Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

В карантинные правила для прибывающих из-за рубежа внесены изменения

Write: 2022-02-18 15:59:47Update: 2022-02-18 16:35:05

В карантинные правила для прибывающих из-за рубежа внесены изменения

Photo : YONHAP News

Начиная с 21 февраля, от прибывающих в РК из-за рубежа не требуется  загружать в смартфоны приложение для контроля за самоизоляцией. Как сообщили 18 февраля в центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, данное решение принято в связи с тем, что число завозных случаев коронавируса неуклонно снижается, а число инфицированных вариантом коронавируса Омикрон растёт.  Соответственно, проведено перераспределение сотрудников карантинных органов. На второй неделе января зафиксированы 2.276 ввозных случаев инфекции, а на второй неделе февраля - 941. При этом сохранятся обязательная семидневная самоизоляция граждан страны и иностранцев-резидентов, а также контроль за иностранцами с краткосрочными визами. В случае получения QR-кода при загрузке приложения для предварительного уведомления о въезде в страну, заполнять анкету о состоянии здоровья не нужно.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >