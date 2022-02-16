Копилка сборной РК в Пекине пополнилась двумя медалями

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19 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине южнокорейские конькобежцы завоевали серебро и бронзу в финале мужского масс-старта. Вторым к финишу с показателем 7 мин. 47,18 сек. пришёл Чон Чжэ Вон, получив 40 спринтерских очков. Для Чон Чжэ Вона это вторая олимпийская медаль. Серебряным призёром он стал на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане в командной гонке преследования. Третьим стал Ли Сын Хун. Он преодолел дистанцию за 7 мин. 47,19 сек. У него 20 спринтерских очка. В Пхёнчхане он завоевал золото в данной дисциплине. Ли Сын Хун стал лидером среди южнокорейских спортсменов по количеству олимпийских медалей в зимних видах спорта. На его счету три золота, два серебра и одна бронза. Лидером забега стал бельгийский конькобежец Барт Свингс (7 мин. 47,11 сек – 63 очка). К финишу спортсмены шли практически вровень. Разница в показателях оказалась настолько незначительной, что судьям пришлось прибегнуть к фотофинишу, чтобы определить победителей. Таким образом, у южнокорейской сборной, выступающей на Олимпийских играх в Пекине, девять медалей – две золотые, пять серебряных и две бронзовые.