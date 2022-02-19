Зимние Олимпийские игры в Пекине завершились

Photo : YONHAP News

20 февраля закончились зимние Олимпийские игры 2022 года, проходившие в Пекине на протяжении 17 дней. 2.892 спортсмена из 91 страны разыграли 109 комплектов наград в 7 дисциплинах. Южнокорейская сборная завершила своё участие в соревнованиях с девятью медалями – двумя золотыми, пятью серебряными и двумя бронзовыми. В общем медальном зачёте она заняла 14-е место. Таким образом, цель войти в число 15-ти сильнейших, поставленная до начала Олимпиады, была достигнута. Золотыми медалистами стали конькобежцы Хван Дэ Хон и Чхве Мин Чжон, которые показали лучшие результаты в шорт-треке. За день до окончания Игр конькобежцы Чон Чжэ Вон и Ли Сын Хун принесли сборной серебро и бронзу в мужском масс-старте. Олимпиада в Пекине готовилась в сложнейших условиях пандемии, которая обрела новую силу в лице варианта коронавируса Омикрон. Однако многие опасения, к счастью, не оправдались. В самом начале южнокорейские спортсмены уступали позиции в шорт-треке, в котором они считаются одними из сильнейших в мире. Но затем они сгруппировались и показали достойные результаты. Местом проведения церемонии закрытия Игр стал Национальный стадион Пекина, известный под названием «Птичье гнездо». Автором церемонии стал известный китайский режиссёр Чжан Имоу, лауреат кинофестивалей в Каннах и Венеции, трижды номинант на «Оскар». Он подготовил красочное действие, сделав его главными героями олимпийцев, которые показали прекрасные результаты, несмотря на непростые условия. Режиссёр связал закрывшуюся зимнюю Олимпиаду с летними Играми 2008 года, также проходившими в Пекине, изящно перенеся участников на мгновение в прошлое. Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Италия проведёт зимние Игры третий раз.