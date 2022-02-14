Ан Чхоль Су продолжит предвыборную гонку самостоятельно

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20 февраля кандидат в президенты РК от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су отозвал своё предложение об объединении с главным кандидатом от оппозиции, представителем партии Сила народа Юн Сок Ёлем. Он принял решение продолжить предвыборную гонку самостоятельно. Заявление прозвучало через неделю после того, как Ан Чхоль Су предложил объединение кандидатур, чтобы обеспечить победу оппозиции на выборах 9 марта. Ожидается, что оно добавит неопределённости в и без того напряжённую гонку, в которой Юн Сок Ёль и Ли Чжэ Мён из правящей Демократической партии Тобуро имеют приблизительно равный уровень поддержки порядка 40%. Поддержка Ан Чхоль Су составляет около 10%. «За прошедшую неделю главная оппозиционная партия своим бездействием достаточно чётко продемонстрировала, что у неё нет ни воли, ни искренности для слияния. Несмотря на то, что это может быть трудно, я буду продолжать идти своим путём»,- сказал Ан Чхоль Су, выступая на пресс-конференции в Национальном собрании. Он добавил, что вся ответственность за неудавшееся объединение кандидатур ложится на партию Сила народа и её кандидата. Юн Сок Ёль и его партия приветствовали объединение, но отказались от определения единого кандидата путём опроса. Партия Сила народа заявила о том, что она надеется на продолжение работы с Ан Чхоль Су. «Мы не должны разочаровывать людей, требующих смены правительства»,- заявил представитель избирательного комитета партии Сила народа.