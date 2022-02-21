Глава МИД РК примет участие в Индо-Тихоокеанском форуме

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21 февраля министр иностранных дел РК Чон Ый Ён отправляется с визитом во Францию, где примет участие в ежегодном форуме министров Индо-Тихоокеанского региона. Его организатором является Франция, нынешний председатель Совета Европейского Союза. Министры и другие высокопоставленные представители 56 стран обсудят проблемы в областях безопасности, экономики, здравоохранения и изменения климата в регионе. По сообщению южнокорейского внешнеполитического ведомства, Чон Ый Ён проинформирует участников форума об усилиях Сеула по поддержанию мира на Корейском полуострове и за его пределами, обсудит пути активизации сотрудничества с основными партнёрами в регионе. Запланированы двусторонние встречи с главами МИД Швеции, Греции, Болгарии, Румынии и Индии. Чон Ый Ён встретится также с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Среди прочих вопросов, представляющих взаимный интерес, будет обсуждаться заявка Японии на включение шахты Садо, на которой применялся принудительный труд, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.