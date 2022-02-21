Спецдокладчик ООН посетил уезд Чхольвон-гун

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19 февраля специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана посетил уезд Чхольвон-гун провинции Канвондо, расположенный в непосредственной близости от межкорейской границы. Он встретился с жителями приграничных районов, внимательно выслушав их опасения по поводу отправки через границу пропагандистских материалов организациями северокорейских беженцев. Как отметил спецдокладчик, если такие действия угрожают безопасности местных жителей, это является основанием для введения ограничений на распространение пропагандистских материалов. В ответ на вопрос о том, не является ли закон о запрете отправки пропагандистских материалов на Север нарушением принципов демократии, Кинтана сказал, что свобода выражения мнений может быть ограничена в случаях, представляющих угрозу для национальной безопасности или безопасности жителей приграничных районов. Проблематичным является лишь пункт южнокорейского закона, который предусматривает тюремное заключение до трёх лет за отправку пропагандистских материалов через границу,- отметил спецдокладчик ООН.