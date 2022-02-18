Общее число случаев COVID-19 с начала пандемии превысило 2 млн

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на полночь 21 февраля, общее число подтверждённых случаев COVID-19 с начала пандемии превысило в целом по стране 2 млн. Это произошло ровно через два года и один месяц после 20 января 2020 года, когда в РК был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Миллионный случай заболевания был подтверждён 6 февраля, и для того, чтобы число больных удвоилось, понадобилось всего лишь две недели. За сутки 20 февраля в стране подтверждены 95.362 новых случая COVID-19. Их число после трёхдневного роста оказалось менее 100 тысяч из-за сокращения объёмов тестирования на вирус в выходные дни. Более половины новых случаев составляет доля столичного региона, включающего Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо. Хотя и медленно, но всё же растёт число больных, находящихся в тяжёлом и критическом состоянии. На прошлой неделе их среднесуточное число составляло 365 человек, а в настоящее время - 480 человек. Заполнены 33% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Продолжает расти число тех, кто получает лечение в домашних условиях, и сейчас их насчитывается 450.493 человека. Коэффициент смертности составляет в целом 0,36%, а от варианта Омикрон – 0,18%. Между тем, 21 февраля началась предварительная запись на вакцинацию препаратом Novavax тех, кто ранее не был вакцинирован. Прививку можно сделать в 12.900 медицинских учреждениях по всей стране. Вторая доза назначается через 3 недели после первой.