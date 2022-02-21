Кандидаты в президенты РК встретятся в теледебатах, проводимых Центризиркомом

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Вечером 21 февраля состоятся очередные теледебаты четырёх основных кандидатов в президенты страны. Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Сила народа, Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости встретятся в третий раз. Однако это будут первые из трёх дебатов, проводимых Центральной избирательной комиссией. В течение двух часов кандидаты будут обсуждать вопросы оживления экономики в период пандемии коронавируса и направления экономической политики нового правительства. В ходе дебатов 25 февраля кандидаты обсудят политические вопросы, а 2 марта – пути решения социальных проблем. В минувшие выходные дни основные кандидаты в президенты активно занимались предвыборной агитацией. Ли Чжэ Мён посетил провинцию Кёнгидо. В ходе встреч с избирателями он обещал, став президентом, максимально смягчить антивирусные меры, отменив ограничения на посещение предприятий общественного питания вакцинированными. Юн Сок Ёль в своих аккаунтах в социальных сетях предупредил о необходимости быть готовым к провокациям со стороны Северной Кореи. Сим Сан Чжон обещала поддержать женщин, а Ан Чхоль Су обещал проводить политику, отличную от той, что могут предложить кандидаты от крупных партий.