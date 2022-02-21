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Политика

Политические партии договорились утвердить дополнительный бюджет

Write: 2022-02-21 15:43:20Update: 2022-02-21 15:44:16

Политические партии договорились утвердить дополнительный бюджет

Photo : YONHAP News

Две ведущие политические партии РК – правящая Демократическая партия Тобуро и оппозиционная Сила народа - договорились одобрить предложенный правительством дополнительный бюджет в размере 14 трлн вон (11 млрд 750 млн долларов). Он предназначен для выплаты компенсаций индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, пострадавшим от пандемии COVID-19. Договорённость достигнута в ходе встречи лидеров двух партий со спикером Национального собрания Пак Пён Соком, состоявшейся 21 февраля. После того, как на прошлой неделе сторонам не удалось сократить разногласия по поводу объёма помощи, правящая партия в одностороннем порядке провела законопроект через специальный бюджетный комитет, что вызвало резкий протест со стороны оппозиции. Однако партия Сила народа, скорее всего, поняла, что затягивание с прохождением дополнительного бюджета может иметь для неё негативные последствия на предстоящих выборах. 
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