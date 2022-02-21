Мун Чжэ Ин: Меры социального дистанцирования будут зависеть от ситуации

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Меры социального дистанцирования будут гибко корректироваться в зависимости от развития ситуации. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшегося 21 февраля совещания со старшими советниками. Он отметил, что недавняя корректировка политики социального дистанцирования стала возможна, поскольку органам здравоохранения удаётся держать под контролем уровень смертности и число тяжёлых случаев заболевания, несмотря на общий рост числа заболевших. Глава государства напомнил о важности вакцинации, которая является основным средством борьбы с инфекцией. Он предложил непривитым жителям страны, которые беспокоятся о побочных эффектах, вакцинироваться препаратом Novavax. Мун Чжэ Ин выразил беспокойство ростом числа подтверждённых случаев заболевания у детей и подростков перед началом школьных занятий, надеясь на то, что органам здравоохранения удастся справиться с данной проблемой. Он отметил, что «недалёк тот день, когда пик распространения варианта Омикрон пройдёт».