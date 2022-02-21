Национальное собрание РК утвердило дополнительный бюджет

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Национальное собрание РК приняло 21 февраля на пленарном заседании дополнительный бюджет на сумму 16 трлн 900 млрд вон (14 млрд 200 млн долларов). Он направлен на поддержку индивидуальных предпринимателей и самозанятых, пострадавших от пандемии коронавируса. Правительство предлагало выделить на эту цель 14 трлн вон, но правящая и оппозиционные партии договорились увеличить дополнительный бюджет на 1 трлн 900 млрд вон. Начиная с 23 февраля, около 3 млн 300 тыс. индивидуальных предпринимателей и самозанятых получат право на получение в качестве помощи до 3 млн. вон (2,5 тыс. долларов). Дополнительный бюджет покроет стоимость наборов для самотестирования на COVID-19 для 6 млн малообеспеченных граждан страны и поддержку внештатных работников, которые были исключены из прошлых программ помощи. В 2020 году в РК приняты четыре дополнительных бюджета на общую сумму около 67 трлн вон (56 млрд долларов), чтобы справиться с пандемией COVID-19. В прошлом году приняты два дополнительных бюджета на общую сумму около 50 трлн вон (41 млрд 850 млн долларов) для оказания индивидуальной поддержки мелким предпринимателям и малообеспеченным жителям страны.