Национальное собрание РК утвердило дополнительный бюджет

Национальное собрание РК приняло 21 февраля на пленарном заседании дополнительный бюджет на сумму 16 трлн 900 млрд вон (14 млрд 200 млн долларов). Он направлен на поддержку индивидуальных предпринимателей и самозанятых, пострадавших от пандемии коронавируса. Правительство предлагало выделить на эту цель 14 трлн вон, но правящая и оппозиционные партии договорились увеличить дополнительный бюджет на 1 трлн 900 млрд вон. Начиная с 23 февраля, около 3 млн 300 тыс. индивидуальных предпринимателей и самозанятых получат право на получение в качестве помощи до 3 млн. вон (2,5 тыс. долларов). Дополнительный бюджет покроет стоимость наборов для самотестирования на COVID-19 для 6 млн малообеспеченных граждан страны и поддержку внештатных работников, которые были исключены из прошлых программ помощи. В 2020 году в РК приняты четыре дополнительных бюджета на общую сумму около 67 трлн вон (56 млрд долларов), чтобы справиться с пандемией COVID-19. В прошлом году приняты два дополнительных бюджета на общую сумму около 50 трлн вон (41 млрд 850 млн долларов) для оказания индивидуальной поддержки мелким предпринимателям и малообеспеченным жителям страны.