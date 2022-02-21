Кандидаты в президенты РК разошлись во мнениях по вопросам экономики

Photo : YONHAP News

Вечером 21 февраля четыре основных кандидата в президенты страны Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии Тобуро, Юн Сок Ёль от основной оппозиционной партии Сила народа, Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости приняли участие в первых теледебатах, организованных Центральной избирательной комиссией. В течение двух часов кандидаты обсуждали вопросы оживления экономики в период пандемии коронавируса и направления экономической политики нового правительства. Ли Чжэ Мён и его главный соперник Юн Сок Ёль высказали противоположные мнения практически по всем обсуждавшимся вопросам и обменялись обвинениями в причастности к коррупции членов их семей и бывших помощников. Говоря о направлении экономической политики следующего правительства, кандидат от правящей партии обещал сосредоточиться на ликвидации экономического неравенства, чтобы стимулировать рост, а его оппонент от ведущей оппозиционной партии говорил о важности развития цифровой экономики, основанной на данных. Ан Чхоль Су призвал отказаться от регулирования научных исследований и инвестиций в новые технологии. Сим Сан Чжон обещала перейти к «зелёной экономике». До выборов, которые состоятся 9 марта, запланированы ещё два раунда теледебатов, организованных Центральной избирательной комиссией. 25 февраля кандидаты обсудят политические вопросы, а 2 марта – пути решения социальных проблем.