Президент РК проведёт заседание СНБ, посвящённое кризису в Украине

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22 февраля президент РК Мун Чжэ Ин проведёт заседание Совета национальной безопасности (СНБ), на котором будет обсуждаться кризис в Украине. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Он распорядился провести переговоры об установлении с ними дипломатических отношений и подготовке договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В соответствии с указом, до заключения договоров функции по поддержанию мира в обоих регионах будут осуществляться вооружёнными силами России. Ожидается, что в ходе заседания будут обсуждаться меры по защите граждан РК, находящихся в Украине, и минимизации ущерба работающим там южнокорейским компаниям. В настоящее время в Украине находятся 68 южнокорейских граждан, и министерство иностранных дел изучает план их эвакуации в случае обострения ситуации. Кроме того, на заседании будет обсуждаться реакция правительства на растущую неопределённость в экономике и на финансовых рынках на фоне повышения цен на энергоносители, зерно и другие товары.