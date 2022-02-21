Суточное число новых случаев COVID-19 в РК вновь приблизилось к ста тысячам

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 21 февраля в стране подтверждены 99.573 новых случая COVID-19. Данный показатель в течение трёх дней, начиная с 17 февраля, превышал сто тысяч, немного сократившись 20 февраля из-за уменьшения объёмов тестирования на вирус в выходные дни. Органы здравоохранения не исключают, что суточное число инфицированных составит к началу марта 270 тысяч из-за быстрого распространения варианта коронавируса Омикрон. При этом вряд ли можно будет утверждать о том, что пик заболеваемости пройден. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 480 человек, столько же, как накануне. 490.322 пациента получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 58 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.508 человек. Коэффициент смертности составляет 0,35%. За минувшие сутки по всей стране проведены 579.943 теста на коронавирус. 33,7% из них оказались положительными.