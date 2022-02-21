Правящая партия предложила принять ещё один дополнительный бюджет

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Правящая Демократическая партия Тобуро будет настаивать на принятии ещё одного дополнительного бюджета для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от пандемии. Об этом сообщил 22 февраля лидер парламентской фракции правящей партии Юн Хо Чжун. По его словам, бюджет панируется подготовить после президентских выборов, которые пройдут 9 марта. Данное заявление прозвучало на следующий день после того, как Национальное собрание утвердило законопроект о дополнительном бюджете на 16, трлн вон (14,2 млрд долларов). В случае избрания президентом кандидата от правящей партии Ли Чжэ Мёна, гражданам страны будут предоставлены дополнительные компенсации. Будут приняты такие меры как расширение лечения в домашних условиях, увеличение штата сотрудников органов здравоохранения и поставок наборов для самотестирования. Одновременно будут ослаблены правила социального дистанцирования,- добавил Юн Хо Чжун.