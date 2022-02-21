Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Главы МИД РК и Индии обсудили пути укрепления отношений

Write: 2022-02-22 11:12:06Update: 2022-02-22 11:13:20

Главы МИД РК и Индии обсудили пути укрепления отношений

Photo : YONHAP News

21 февраля министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился в Париже со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Обсуждались региональные вопросы, пути расширения сотрудничества и обменов в различных областях в рамках особого стратегического партнёрства, установленного в 2015 году. Участники встречи договорились работать над восстановлением обменов людьми, которые были фактически прекращены из-за пандемии COVID-19. Они отметили важность поисков путей дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных областях. Встреча состоялась накануне открытия Индо-Тихоокеанского министерского форума 2022 года, в ходе которого главы МИД более чем 50 стран Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона обсудят проблемы цифровых технологий, безопасности и климата.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >