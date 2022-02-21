Главы МИД РК и Индии обсудили пути укрепления отношений

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21 февраля министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился в Париже со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром. Обсуждались региональные вопросы, пути расширения сотрудничества и обменов в различных областях в рамках особого стратегического партнёрства, установленного в 2015 году. Участники встречи договорились работать над восстановлением обменов людьми, которые были фактически прекращены из-за пандемии COVID-19. Они отметили важность поисков путей дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных областях. Встреча состоялась накануне открытия Индо-Тихоокеанского министерского форума 2022 года, в ходе которого главы МИД более чем 50 стран Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона обсудят проблемы цифровых технологий, безопасности и климата.