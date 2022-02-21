В РК улучшились деловые настроения

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Индекс деловой активности (BSI) 600 крупнейших южнокорейских компаний по объёму продаж составил на март текущего 102,1 пункта, что на 2,4 пункта выше, чем в феврале. Об этом сообщила 22 февраля Федерация корейских промышленников. Впервые за последние три месяца показатель деловых настроений превысил отметку в 100 пунктов, которая означает, что оптимистов больше, чем пессимистов. Индексы экспортных настроений и внутреннего спроса составили в марте 104,2 пункта. Однако индекс доходности составил 99,1 пункта, оставаясь ниже ста девять месяцев подряд из-за роста цен на нефть и другое сырьё. Индекс деловой активности для обрабатывающей промышленности составил 104,5 пункта благодаря надеждам на дальнейший рост экспорта, а для непроизводственного сектора - 99,3 пункта.