Министр обороны РК и командующий морской пехотой США обсудили региональную безопасность

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Министр обороны РК Со Ук встретился 21 февраля в Сеуле с командующим морской пехотой США генералом Дэвидом Бергером. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, в ходе встречи обсуждались вопросы региональной безопасности и функционирования двустороннего альянса. Со Ук назвал военно-морские силы двух стран «символом двустороннего союза», учитывая обширную историю их сотрудничества после Корейской войны 1950-1953 годов. В свою очередь, Дэвид Бергер отметил, что обороноспособность двух стран сейчас «сильнее, чем когда-либо». Он выразил надежду на то, что сотрудничество между силами морской пехоты союзников поможет дальнейшему развитию альянса, - говорится в сообщении министерства обороны. В тот же день командующий морской пехотой США встретился с председателем Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генералом Вон Ин Чхолем и командующим морской пехотой генерал-лейтенантом Ким Тхэ Соном.