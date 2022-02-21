Антимонопольный орган РК условно одобрил слияние Korean Air и Asiana

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22 февраля комиссия по добросовестной конкуренции РК сообщила о своём решении условно одобрить слияние двух авиаперевозчиков - Korean Air Lines и Asiana Airlines. Решение антимонопольного органа РК не завершает предложенное Korean Air поглощение второго по величине отечественного перевозчика, поскольку антимонопольные регуляторы в крупных странах, включая США, ещё рассматривают сделку. При этом в США сделку должны одобрить два органа - министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия. Условное одобрение предоставлено потому, что объединение двух авиакомпаний может повредить конкуренции на 26 международных и 14 внутренних из 87 перекрывающихся маршрутов, на которых работают обе компании. В качестве условий для ослабления опасений комиссия по добросовестной конкуренции потребовала от перевозчиков в течение следующих 10 лет от даты слияния отказаться от лицензий на полёты на тех маршрутах, на которых захотят работать другие авиакомпании. Korean Air и Asiana не смогут повышать тарифы, пока они не примут корректирующие меры. В январе прошлого года Korean Air обратилась к антимонопольным органам 14 стран с просьбой рассмотреть возможность объединения с Asiana. К настоящему моменту компания получила одобрение восьми стран. После завершения сделки Korean Air, которая в настоящее время является 18-й по величине авиакомпанией в мире по размеру флота, станет 10-й. Она намерена завершить слияние с Asiana в 2024 году, пообещав оптимизировать свои маршруты и сократить расходы на техническое обслуживание. По мнению правительства, поглощение компании Asiana Airlines крупнейшим в стране авиаперевозчиком Korean Air - неизбежность, призванная помочь авиационной отрасли страны преодолеть кризис, вызванный пандемией COVID-19.