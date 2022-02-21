СБ ООН обсудил ситуацию вокруг Украины

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21 февраля Совет Безопасности ООН собрался на экстренное заседание для обсуждения ситуации вокруг Украины. Украинская сторона заявила о нарушении Россией Будапештского меморандума о гарантиях безопасности. Документ подписали в 1994 году Россия, США и Великобритания с целью предоставления гарантий безопасности в связи с присоединением Беларуси, Казахстана и Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его шестой пункт гласит, что подписанты должны консультироваться, когда безопасность одной из стран находится под угрозой. Как заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, мировое сообщество сожалеет о решении России признать Донецкую и Луганскую народные республики, «которое рискует привести к региональным и глобальным последствиям», а также о направлении российских войск на восток Украины в рамках «миротворческой миссии». «Все стороны в ситуации вокруг Украины должны сосредоточиться на немедленном прекращении враждебных действий»,- подчеркнула Розмари Ди Карло.