Президент РК призвал уважать суверенитет Украины

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Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 22 февраля на заседании Совета национальной безопасности (СНБ). «Страны всего мира должны объединиться и работать для быстрого и мирного урегулирования ситуации. РК будет активно участвовать в этих усилиях как ответственный член мирового сообщества»,- подчеркнул южнокорейский лидер. Он поручил сотрудникам своей администрации и правительству принять все необходимые меры для защиты южнокорейских граждан, находящихся в Украине, и разработать меры по минимизации последствий украинского кризиса для южнокорейской экономики. Заседание было созвано после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Он распорядился провести переговоры об установлении с ними дипломатических отношений и заключении договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В соответствии с указом, до заключения договоров функции по поддержанию мира в обоих регионах будут осуществляться вооружёнными силами России. Ранее Мун Чжэ Ин призвал правительство принять меры для устранения возможных последствий конфликта вокруг Украины для южнокорейской экономики и финансового рынка, включая цепочки поставок. Он призвал оказать поддержку компаниям-экспортёрам и совместным предприятиям, работающим в Украине. По оценкам правительства, южнокорейская экономика не понесёт серьёзного урона, учитывая объём торговли с Россией и Украиной. 20 февраля СНБ проанализировал ситуацию на российско-украинской границе с учётом позиций США, России и Евросоюза. Были рассмотрены меры по обеспечению безопасности граждан РК и южнокорейского бизнеса.