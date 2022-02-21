Президент РК призвал обеспечить защиту от вируса на выборах 9 марта

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Избирательные комиссии и органы здравоохранения должны обеспечить надёжную защиту от вируса участников президентских выборов, которые пройдут 9 марта. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 22 февраля на заседании правительства. Он подчеркнул, что выборы будут проходить в условиях резкого обострения эпидемической ситуации, поэтому крайне важно обеспечить их безопасное проведение в сочетании с обеспечением политических прав граждан. Президент напомнил, что у страны уже есть опыт проведения выборов в условиях пандемии, имея в виду парламентские выборы в апреле 2020 года. «Правительство сделает всё возможное для того, чтобы предстоящие президентские выборы подняли статус нашей демократии на новый уровень»,- сказал Мун Чжэ Ин. Выразив удовлетворение тем, что накануне Национальное собрание приняло дополнительный бюджет на сумму 16 трлн 900 млрд вон (14 млрд 200 млн долларов), он призвал «выполнить его как можно скорее, чтобы мелким предпринимателям и самозанятым не пришлось долго ждать».