В РК оценивают возможные риски ситуации вокруг Украины

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Напряжённость в отношениях между Россией и Украиной не окажет существенного влияния на экономику РК. Тем не менее, южнокорейское правительство приняло решение о проведении ежедневного мониторинга в сфере энергетики, цепочки поставок, финансового рынка и других потенциально уязвимых областях. Об этом сообщил заместитель министра планирования и финансов РК Ли Ок Вон, выступая 23 февраля на заседании рабочей группы по ситуации вокруг Украины. Он отметил, что в настоящее время внутренний финансовый рынок частично находится под влиянием украинского кризиса, но курс корейской валюты по отношению к доллару демонстрирует положительную динамику в сравнении с другими основными валютами, а экспорт с 1 по 20 февраля вырос на 13,1%. Сейчас проводится работа по увеличению запасов товаров, импортируемых из России и Украины. Ожидается, что большую часть поставок можно будет обеспечить за счёт смены каналов импорта и наращивания производства внутри страны. Ли Ок Вон также отметил низкие риски сбоев в поставках энергетических ресурсов. Он указал на высокую долю поставок, обеспеченных долгосрочными контрактами, наличие запасов нефти, достаточных для удовлетворения нужд страны в течение 106 дней, а также заключение контрактов на краткосрочные поставки. Кроме того, продолжается работа по подготовке запасов пшеницы и кукурузы, рассчитанных до конца первого полугодия. Тем не менее, в случае начала крупномасштабного военного конфликта или введения серьёзных санкций против России, делать какие-либо прогнозы представляется трудным.