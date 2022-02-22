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Политика

Глава МИД РК провёл переговоры с коллегами из Швеции и Болгарии

Write: 2022-02-23 10:45:50Update: 2022-02-23 21:19:50

Глава МИД РК провёл переговоры с коллегами из Швеции и Болгарии

Photo : YONHAP News

22 февраля министр иностранных дел РК Чон Ый Ëн встретился в Париже со своими коллегами из Швеции и Болгарии.В ходе встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде достигнута договорённость об активизации сотрудничества в сферах информационных технологий, науки и стартап-предприятий. Чон Ый Ëн высоко оценил вклад Швеции в достижение мира на Корейском полуострове. Стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия в сфере безопасности. В ходе переговоров с министром иностранных дел Болгарии Теодорой Генчовской речь шла об участии южнокорейских компаний в инфраструктурных проектах Болгарии. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в мире, договорившись о сотрудничестве на международной арене. Чон Ый Ён принимает участие в Индо-Тихоокеанском министерском форуме 2022 года, в ходе которого главы МИД более чем 50 стран Европейского Союза и Индо-Тихоокеанского региона обсуждали проблемы цифровых технологий, безопасности и климата.
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