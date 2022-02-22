Президент РК озабочен социальным неравенством в условиях COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин призвал мировое сообщество активизировать многостороннее сотрудничество для преодоления кризиса занятости, вызванного пандемией COVID-19. Такое заявление он сделал 22 февраля в видео-обращении к участникам глобального форума Международной организации труда «Восстановление, ориентированное на человека», который открылся в Женеве. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что пандемия увеличила разрыв между богатыми и бедными. По его словам, «уязвимые группы, такие как молодёжь, женщины, временно занятые и подённые работники, а также самозанятые понесли наибольший ущерб, а неравенство в доходах усугубилось». Президент также отметил: «Столкнувшись с COVID-19, мы осознали, что весь мир тесно взаимосвязан. Нестабильность цепочек поставок чётко показала, что кризис одной страны отзовётся кризисом в соседних государствах». В этой связи Мун Чжэ Ин призвал мировое сообщество к сотрудничеству в решении проблем занятости и соцобеспечения в развивающихся странах.