Глава МИД РК встретился с гендиректором ЮНЕСКО

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22 февраля министр иностранных дел РК Чон Ый Ён встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе, заявку Японии на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО шахты Садо, на которой применялся принудительный труд корейцев. Глава внешнеполитического ведомства РК выразил в связи с этим особое беспокойство. Он призвал оказать содействие в вопросе выполнения Японией обещаний по условиям внесения в список ЮНЕСКО японских промышленных объектов. В частности, японская сторона взяла на себя обязательство всецело осветить проблему подневольных работников в годы колониального правления. Однако соответствующие меры так и не были приняты. Одри Азуле выразила понимание южнокорейской позиции. Она отметила, что организация уделит внимание выполнению Японией своих обязательств. Установлено, что не менее 2 тысяч корейцев вынуждены были работать на шахте Садо во время Второй мировой войны, когда Корейский полуостров находился под японским колониальным управлением. Ранее, официальный Токио рекомендовал включить шахту Садо в Список ЮНЕСКО как ценный памятник технологий и системы добычи полезных ископаемых в период с 16-го до середины 19-го века. Таким образом, более поздний период, включая принудительный труд, в письме, направленном в ЮНЕСКО 1 февраля, не упоминается.