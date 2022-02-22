Рынок киноиндустрии в РК сокращается 2 года подряд

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В прошлом году объём южнокорейского рынка киноиндустрии сократился. По данным Корейского комитета развития кинематографии (KOFIC), представленным 22 февраля, в 2021 году показатель составил 1 трлн 24 млрд вон (855 млн долларов). Это на 60% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Общий объем продаж билетов в кинотеатрах вырос на 14,5% в годовом исчислении, составив 322 млн долларов, а посещаемость кинотеатров выросла на 1,7% до 60,5 млн человек. Между тем, объём продаж составил лишь 30,5% от показателя 2019 года. С 2011 года в течение 10 лет южнокорейские фильмы обгоняли иностранное кино по доле просмотров в кинотеатрах. Но в прошлом году показатель впервые за 11 лет упал ниже отметки в 50%, составив 30,1%. Напротив, доля американского кинематографа достигла 61%. Представитель Корейского комитета развития кинематографии заявил, что из-за пандемии были отложены премьеры многих отечественных фильмов, в то время как голливудские новинки на корейском рынке выходили регулярно.