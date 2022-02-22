Деловые настроения в РК остаются на низком уровне

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Деловые настроения в РК в феврале остаются на низком уровне. Как сообщили 23 февраля в Банке Кореи, индекс деловых настроений (BSI) составил в феврале 85 пунктов, понизившись по сравнению с январём на один пункт. Индекс демонстрирует настроения производителей в отношении условий ведения бизнеса. Значение ниже ста пунктов указывает на то, что пессимистов больше, чем оптимистов. Индекс деловой активности производственных предприятий составил 91 пункт, увеличившись на 1 пункт в сравнении с предыдущим месяцем. Здесь большую роль сыграли повышение спроса на полупроводники, перебои с поставками сырья и рост расходов на логистику. Индекс деловой активности непроизводственных предприятий снизился на 2 пункта, составив 81 пункт. Серьёзное падение индекса отмечается в сфере оптово-розничных продаж. Причиной тому является сокращение объёма продаж в условиях распространения штамма коронавируса Омикрон.