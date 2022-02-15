В РК одобрили вакцину Pfizer для детей младшего возраста

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23 февраля Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило применение вакцины от COVID-19 производства Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Подобное решение принято на основе анализа данных, предоставленных группой экспертов, и результатов проверки эффективности и безопасности препарата. Одобренная вакцина Pfizer является двухкомпонентной, первая и вторая доза вводятся с трёхнедельным интервалом. Объём одной дозы составляет 10 микрограммов, что на 20 микрограммов меньше, чем для лиц в возрасте 12 лет и старше. Детям с тяжёлым иммунодефицитом можно делать бустреную вакцинацию через 4 недели после введения второй дозы вакцины. Ссылаясь на данные компании Pfizer, в управлении сообщили, что эффективность вакцины составляет 90,7%. Кроме того, безопасность препарата была проверена в результате испытаний, в которых приняли участие 3.109 детей в возрасте от 5 до 11 лет в четырёх странах, в том числе США, Финляндия, Польша и Испания. О серьёзных побочных эффектах не сообщалось.