Рождаемость в РК продолжает снижаться

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По данным Национального статистического управления, в прошлом году в РК родились в общей сложности 260.500 детей, что на 4,3% меньше, чем в предыдущем году. Это самый низкий показатель с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. В прошлом году общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь, - опустился до рекордно низкого уровня - 0,81. Это на 0,03 ниже показателя позапрошлого года. Отметка держится на уровне менее единицы пятый год подряд. Среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, где средний показатель составляет 1,61, РК находится на последнем месте. В прошлом году средний возраст рожениц в стране составил 33,4 года, что на 0,2 выше, чем годом ранее. При этом доля рожениц в возрасте свыше тридцати пяти лет составила 35%, что на 1,2% больше, чем в позапрошлом году. Примечательно, что более чем на 10% сократилась доля молодых семей, в которых ребёнок рождается в первые два года после вступления в брак. То есть, молодожёны в силу различных обстоятельств откладывают рождение ребёнка на более поздний срок. В 2021 году в РК естественная убыль населения составила 57.300 человек, что на 20 тыс. человек меньше, чем в 2020 году, когда начался данный процесс. В Национальном статистическом управлении ожидают, что сокращение населения в РК продолжится. Среди причин указывается сохранение спада рождаемости и роста смертности на фоне старения общества. Между тем, в стране зарегистрировано 182.509 браков. Отметка сократилась на 9,8%. Также зарегистрировано 106.500 разводов, что на 4% меньше, чем в 2020 году. Отмечается, что в ухудшении демографических показателей определённую роль сыграла пандемия коронавируса, выступающая сдерживающим фактором.