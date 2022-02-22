KBS: Кризис вокруг Украины может угрожать экономике РК

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Ситуация вокруг Украины может грозить серьёзными последствиями для экономики РК. Такое мнение было озвучено 23 февраля в новостной программе южнокорейской телерадиокомпании KBS. Сообщается, что 49% южнокорейских компаний, работающих с российскими или украинскими партнёрами, намерены приостановить сотрудничество, если США введут санкции против России. Как известно, США не исключают возможности отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. Именно поэтому многие южнокорейские компании высказали намерение приостановить сотрудничество с местными компаниями до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. По данным Корейской ассоциации международной торговли, в 2014 году, когда Россия находилась под санкциями, южнокорейские компании были вынуждены проводить все операции в рублях, понеся значительный ущерб. Помимо этого, если США введут ограничения на поставки в Россию полупроводников, то это неизбежно нанесёт ущерб южнокорейскому экспорту смартфонов и автомобилей, где используются полупроводники. Рост цен на сырье также является огромным бременем для экономики РК в целом. Цены на железную руду, алюминий и сою уже выросли примерно на 30% за последние два месяца. Стоимость сырой нефти также выросла примерно на 30%, а цена бензина в Сеуле превысила отметку в 1.800 вон (1 доллар 51 цент). Эта тенденция может усугубиться в отношении товаров, которые активно импортируются из России, таких как нафта, уголь и нефть. Также есть прогноз о том, что после введения американских санкций против России цена на нефть вырастет со 100 до 125 долларов за баррель. Если поставки российской нефти и газа прекратятся, то отметка может достичь 150 долларов. В интервью KBS представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу cказал, что в связи с ситуацией вокруг Украины правительство РК намерено оказывать всестороннюю помощь отечественным компаниями, работающим в регионе. Речь идёт о поддержке в вопросах наращивания экспорта, расширения логистических возможностей, поиска новых партнёров, расширения программ страхования.