Суточное число новых случаев COVID-19 в РК превысило 170 тыс.

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 февраля в стране подтверждены 171.452 новых случая COVID-19. Данный показатель, начиная с 17 февраля, превышает сто тысяч. Нынешняя отметка в 3,5 раза больше, чем 9 февраля. Органы здравоохранения не исключают, что суточное число инфицированных составит к началу марта 270 тыс. из-за быстрого распространения варианта коронавируса Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 512 человек, что на 32 человека больше, чем накануне. 521.294 пациента получают лечение в домашних условиях. Это на 30.972 человека больше, чем 21 февраля. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 99 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.607 человек. Коэффициент смертности составляет 0,33%. За минувшие сутки по всей стране проведены 550.208 тестов на коронавирус. 29,3% из них оказались положительными.