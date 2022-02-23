РК призывает Россию к сдержанности, но воздерживается от санкций

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РК решительно выступает против нарушений суверенитета и территориальной целостности одних государств-членов ООН другими государствами-членами ООН, призывая Россию проявить сдержанность. Об этом заявил 23 февраля журналистам в Париже представитель министерства иностранных дел РК. Он отметил, что позиция южнокорейской стороны доведена до сведения российского правительства. Отвечая на вопрос о том, намерен ли Сеул ввести собственные санкции в отношении России, он отметил, что «это представляется реально сложным», поскольку Россия является ключевым партнёром Сеула в реализации «новой северной политики» и десятым по величине торговым партнёром РК с большим объёмом сделок. Кроме того, многие южнокорейские компании работают в России, и РК в значительной степени зависит от импорта сжиженного природного газа из России. «Даже если мы присоединимся к санкциям, мы должны будем минимизировать экономический ущерб, а это непросто»,- добавил представитель внешнеполитического ведомства. В 2014 году, когда Россия присоединила Крым, и США ввели антироссийские санкции, южнокорейская сторона не стала вводить собственные санкции.