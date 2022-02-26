В РК второй день подряд более 170 тысяч новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 23 февраля в стране подтверждены 170.016 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии коронавируса приблизилось к 2,5 млн человек. Число новых случаев инфекции второй день подряд превышает 170 тысяч из-за быстрого распространения варианта коронавируса Омикрон. В тяжёлом и критическом состоянии находится 581 человек, что на 69 человек больше, чем накануне. Коэффициент использования коек в палатах интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 составил 39,1%. Данный показатель вырос за неделю почти в три раза. 587.698 пациентов получают лечение в домашних условиях, что на 66.404 больше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 82 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 7.689 человек. Коэффициент смертности составляет 0,31%. За минувшие сутки по всей стране проведены 490.604 теста на коронавирус. 30,9% из них оказались положительными.