В РК откроется центр подготовки кадров в области биофармацевтики

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создаст в РК глобальный учебный центр подготовки кадров в области биофармацевтики. Как сообщил 23 февраля глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, центр будет заниматься подготовкой специалистов в сфере производства биофармацевтических препаратов, чтобы помочь развивающимся странам самостоятельно производить вакцины. Выбор пал на РК, поскольку страна обладает достаточными мощностями по производству вакцин и сетью специализированных учебных заведений. Южнокорейские компании Samsung Biologics, Celltrion и SK Bioscience занимают второе место в мире по производственным мощностям в сфере биофармацевтических препаратов. У РК имеется опыт производства пяти видов вакцин от COVID-19. Кроме того, в стране ведётся разработка собственной вакцины. В рамках инициативы по созданию глобального учебного центра правительство планирует расширить два уже существующих учебных объекта в Инчхоне и Чхончжу, а также открыть два дополнительных центра и ряд других профильных учреждений. Обучение начнётся в июле текущего года. В программе примут участие 370 стажёров, в том числе, 60 человек из развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В дальнейшем планируется приглашать по 2.000 стажёров в год. 20% всех обучающихся будут составлять молодые южнокорейские специалисты. В будущем правительство РК совместно с ВОЗ сформирует подготовительный комитет для проведения регулярных рабочих совещаний по таким вопросам, как разработка учебных программ и методов отбора стажёров.